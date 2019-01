Opluchting bij Halte 24 in Emmeloord: geen overdekte fietsenstalling voor de neus

TenneT verhoogt capaciteit van hoogspan­nings­net in Flevoland om duurzame energie

29 januari TenneT gaat de capaciteit van het hoogspanningsnet tussen Lelystad en Diemen verhogen. Dit is nodig om structurele overbelasting in de toekomst te voorkomen. Voordat de werkzaamheden in 2020 mogen beginnen, moet de beheerder duidelijker uitleggen wat de gevolgen zijn voor mens en natuur.