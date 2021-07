Opnames tv-serie begonnen in ‘apetrots’ Nagele, maar met welke aap?

In Nagele zijn deze week opnames begonnen van een tv-serie voor de publieke omroep. De jeugdserie gaat over een meisje, Lena genaamd, dat op een dag tot de conclusie komt dat haar enige levende familielid een aap is. Het is niet duidelijk wat voor aap een rol krijgt in de serie. ,,Maar we zijn als dorp apetrots”, zegt Gerwin Kets, voorzitter van Dorpsbelang Nagele.