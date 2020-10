Opnieuw zorg voor coronapatiënten in Dokter Jansencentrum in Emmeloord

In het Dokter Jansencentrum in Emmeloord komt opnieuw een tijdelijke zorglocatie voor coronapatiënten. Het voormalige ziekenhuis is net als bij de eerste coronagolf in gebruik voor mensen die geen ziekenhuiszorg nodig hebben, maar wel verpleeghuiszorg.

Het Covid-centrum biedt zorg aan patiënten die besmet zijn met het coronavirus en die te ziek zijn om thuis te kunnen blijven, maar niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven worden. Ook worden patiënten opgenomen die in het ziekenhuis hebben gelegen met een coronabesmetting, maar nog niet terug naar huis kunnen.

,,Het is een soort tussenstap voor mensen die corona hebben”, vertelde Elaine Bezemer, woordvoerder van de Veiligheidsregio Flevoland, eerder.

Uitbreiding aantal patiënten

Op de eerste verdieping, die voor de coronaperiode leeg stond, worden de patiënten geïsoleerd verpleegd. Daar kunnen eerst acht patiënten verpleegd worden. Dit aantal kan in geval van nood snel uitgebreid worden naar twaalf.

Het Covid-centrum in Emmeloord is het gevolg van samenwerking van de verschillende zorgorganisaties in Flevoland. Een aantal medewerkers in het Covid-centrum, komt vanuit het project ‘Extra handen voor de zorg’. Oud-zorgmedewerkers hebben zich aangemeld om bij te springen.

De gemeente Noordoostpolder heeft plannen om het Dokter Jansencentrum te slopen en huizen te bouwen op de locatie. Onder meer Antionius Zorggroep verleent op dit moment nog zorg in het centrum. Tot het faillissement van de MC Groep in 2018 was het een locatie van de MC IJsselmeerziekenhuizen.

Teststraten GGD

Het aantal teststraten voor het coronavirus van de GGD in Flevoland wordt binnenkort mogelijk uitgebreid. Op dit moment zijn er locaties in Lelystad, Almere en Emmeloord waar mensen zich kunnen laten testen. De vorige week geopende nieuwe teststraat in het centrum van Lelystad bevat vier testlijnen waar op termijn in totaal 540 personen per dag getest kunnen worden.

De GGD is ook bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe en grotere teststraat in Emmeloord. Tevens onderzoekt de gezondheidsdienst de mogelijkheid voor een teststraat in Dronten.