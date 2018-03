Deze dieren hebben alle ruimte in deze 'buitenbeleving', zegt woordvoerster Femke Kroese. Het dierenrijk bevindt zich onder een groot net, het publiek blijft overdekt. ,,Het is een soort hof'', aldus Kroese. De 17 maki's komen van Stichting AAP in Almere en hebben twee eilanden in een kunstmatige rivier tot hun beschikking. Deze apen leefden onder slechte omstandigheden in Spanje en krijgen in Luttelgeest een nieuwe kans.