Orchideeën Hoeve in Luttelgeest hoopt na weekendsluiting voor maatregelen weer open te kunnen

Wie wil in de kas werken? De glastuin­bouw in IJsselmui­den en Luttel­geest schreeuwt om mensen

11 maart Glastuinbouwbedrijven in IJsselmuiden en Luttelgeest zijn dringend op zoek naar personeel. Tientallen vacatures staan open voor mensen met een mbo-diploma of hoger. ,,Veel mensen denken dat je groene vingers moet hebben in deze sector, maar dat is lang niet altijd het geval.’’