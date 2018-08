Orchideeën van oma na 30 jaar terug naar Luttelgeest

De Orchideeën Hoeve die orchideeën krijgt? Niks geks aan, zou je zeggen. Maar dit verhaal is wél bijzonder. Deze kamerplanten zijn namelijk zo'n 30 jaar oud - dat is oud voor orchideeën - en staan er piekfijn bij. Niet zelden zit er ongedierte in de planten die in Luttelgeest worden aangeboden, zegt René van den Bos van het 'tropisch paradijs' in de Noordoostpolder. ,,Maar deze orchideeën zijn goed verzorgd. Mooie kleuren hoor.''

Quote Door de hitte vielen er bladeren van de orchideeën. Ik zei: ze moeten nú weg, anders halen ze het niet Kevin Brummer

Kevin's 72-jarige oma uit Vriezenveen is in mei opgenomen in het ziekenhuis en kreeg vervolgens te horen dat ze niet langer zelfstandig kan wonen. Haar familie vroeg zich af wat er met de liefdevol verzorgde kamerplanten moest gebeuren. Naar Luttelgeest ermee, besloot Kevin (zelf hovenier) vorige week. ,,Door de hitte vielen er bladeren af. Ik zei: ze moeten nú weg, anders halen ze het niet.'' Daarmee is de cirkel rond, want zijn oma heeft de orchideeën ooit in de polder gekocht - dat is misschien wel het mooiste aan dit verhaal. Kevin: ,,Ik vind dit een fijne gedachte.''

Volledig scherm De kar met orchideeën wordt de kas in gereden. © eigen foto