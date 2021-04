Oude woonboerderij komt midden in tuincentrum in Emmeloord: ‘Slopen erg zonde’

Fikse stijging aantal hoveniers, maar nóg kunnen ze het werk amper aan: ‘We zitten ramvol’

7 april Het aantal hoveniersbedrijven in Nederland is sinds 2016 met 30 procent gestegen. Toch komen ze nog steeds groene handjes tekort, ook in onze regio. ,,Wij zitten door corona en de lage rente tot de herfst ramvol.’’