Outdoor fitness park brengt Creil in beweging

Zonderland (broer van Olympisch Kampioen Epke Zonderland) demonstreerde samen met outdoorfitness trainster Yfke Jellesma de tien verschillende roestvrijstalen fitness toestellen. Bijzonder aan het outdoor park in Creil is de gratis begeleiding die door de firma Norwell wordt aangeboden. Op deze manier worden groepjes gebruikers vertrouwd gemaakt met de toestellen. Het outdoor fitness park is een Leaderproject met voorfinanciering door de gemeente Noordoostpolder.