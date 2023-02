OV-ambassadeurs beantwoorden in de bieb van Emmeloord vragen over het openbaar vervoer

Lijsttrek­kers politieke partijen doen mee aan show van Flevoland­se cultuursec­tor

In theater Kubus in Lelystad wordt op donderdag 23 februari de Grote Provinciale Lijsttrekkers Cultuurideeën Show gehouden. Het is een evenement van de Flevolandse cultuurinstellingen in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 15 maart.

6 februari