Overlast Defqon valt mee: 'Het blijft nu bij een doffe dreun'

Klachten over het geluid van dancefeest Defqon? ,,Die komen er'', denkt burgemeester Aat de Jonge van Dronten - waar Biddinghuizen onder valt. Zaterdagochtend heeft hij echter nog geen klacht gehoord over het verloop van de vrijdag. Maar dat ze er gaan komen, is volgens hem onvermijdelijk.

,,Ik snap ook heel goed dat mensen hier last van ondervinden.'' Die mensen bevinden zich echter vaak niet in zijn gemeente Dronten, maar wel in gemeenten aan de andere kant van het Veluwemeer. Bijvoorbeeld in Elburg, waar SGP-fractievoorzitter Jan Krooneman vorig jaar nog klaagde over het feit dat zijn gemeente maar liefst drie dagen lang werd 'geteisterd' door lawaai.

Beetje geluk

Dit jaar had zijn gemeente een beetje geluk, erkende hij zaterdagmiddag. ,,Vandaag valt het mee, we hebben het geluk dat de wind noord-noordwest staat, we horen een enigszins doffe dreun en daar blijft het bij op dit moment. Het schampt wat, zeg maar.''

Wat niet wil zeggen dat zijn partij het erbij laat zitten als het gaat om de geluidsoverlast vanuit de buurgemeente aan de overkant van het water. ,,Wij willen heel graag dat de gemeente dit fenomeen een halt toeroept.'' Dat wil ook Roelof Westerink die vanuit zijn boerderij aan de Veldweg zaterdagmiddag wat gedreun hoort. ,,Het valt mee, door de wind'', denkt Westerink. ,,Maar door het water wordt het vaak erger als het geluid als het ware op het wateroppervlak afketst'', schetst hij met een handgebaar dat versterkende geluidseffect.

Spot drijven

Niet alleen vanwege het geluid, ook vanwege het karakter van het dansfeest zal hij er niet gauw een kijkje gaan nemen. ,,Het is ook niet onze stijl, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp wel eens dat er een beetje de spot wordt gedreven met het geloof.'' Niet alleen bij Defqon, ook bij Lowlands is het altijd afwachten wat de wind doet met het geluid. ,,Soms trillen de ramen.''

Storen zich niet

Westerink's woning is op Doornspijker grondgebied zo ongeveer het dichtstbije gebouw, maar de caravans en tenten van de vriendengroep van Ronald en Irene van Leeuwen staan nog dichter op het dansterrein. ,,Hier aan de overkant, waar je die paal ziet daar is het'', wijst Ronald van Leeuwen naar de overkant. Zijn groene terrein aan de Oude Zeeweg is al langere tijd in het bezig van zijn familie, vandaag vieren zijn vrouw Irene en hij hier hun 'Halverwegefeest' oftewel; een feest een half jaar na hun beroemde oudejaarsfeest. Niet altijd valt dat feest samen met Defqon maar dit weekend dus wel. Niet dat Ronald of Irene of hun 'Halverwege'-gasten zich daar ook maar enigszins aan storen. ,,De vraag is: hebben ze last van ons?'', lacht Ronald de dreunende bassen vanaf de overkant van het water weg.

Zelfs een scheet hoor je