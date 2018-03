Overval op Jumbo Emmeloord in Opsporing Verzocht

Broer veroorzaakte door verduistering bijna ondergang bedrijf

16:22 Het bedrijf van zijn broer was zijn lust en zijn leven, beweert de 49-jarige John D. uit Ens bij de rechtbank in Zwolle. Toch veroorzaakte hij bijna de ondergang van het bedrijf tijdens de recessie door zichzelf extra geld bovenop zijn loon toe te eigenen. In tien jaar tijd zou hij ruim vier ton verduisterd hebben.