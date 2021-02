Paddenraster in Kuinderbos met grote spoed geplaatst door hoge temperaturen: ‘Geen tijd te verliezen’

Tekort aan bouwkavels in meerdere dorpen in Noordoost­pol­der

9 februari In de gemeente Noordoostpolder zijn momenteel te weinig bouwkavels beschikbaar in Ens, Nagele en Creil. ,,In steden is een tekort aan bouwkavels. Er lopen nog een aantal dorpen tegen tekorten aan, maar daar zijn wel ontwikkelingen om kavels uit te geven”, zegt wethouder Marian Uitdewilligen.