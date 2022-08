Paprikateler in Luttelgeest verwarmt zijn kassen met aardwarmte en mag daar voorlopig mee doorgaan

Marknesse prijst zich ondanks ‘kavelgate’ gelukkig met versnelde woningbouw: ‘Hoe eerder hoe beter’

De gemeente Noordoostpolder hoopt met de versnelde uitgifte van kavels in Marknesse-Zuid de woningbouw in dat gedeelte weer vlot te trekken. Door gerechtelijke procedures en gesteggel over grondeigendom ligt afronding van bouw in een ander projectgebied immers al tijden stil. Met ergernis en stress tot gevolg. ,,Het blijft een raar verhaal.”

10 augustus