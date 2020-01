Partijen pleiten voor gescheiden afvalbakken in centra Noordoostpolder

Dezelfde kleurcode

Sinds 2015 is in de Noordoostpolder het restafval in de grijze container gedaald van gemiddeld 240 naar 140 kilogram per persoon. Het college van B&W in de Noordoostpolder hoopt dat over vijf jaar het afval per persoon nog maar 60 kilo is. De gemeente heeft het voorstel gedaan dat inwoners per keer dat ze een vuilniszak in de ondergrondse container gooien of de container aan de weg zetten, een bedrag betalen voor het restafval.