Partijen willen duidelijkheid van burgemeester over onderzoek organisatie gemeente Noordoostpolder

PvdA heeft via schriftelijke vragen interim-burgemeester Westmaas gevraagd om een tussenrapportage te maken. Volgens de fractie is het tijd voor ‘openbaarheid en transparantie’. ,,De burgemeester is nu vijf maanden aan de slag, we willen graag duidelijkheid hebben. Inwoners vragen mij hoe het ervoor staat”, zegt fractievoorzitter Rien van der Velde. ,,Het is belangrijk dat er nu een tussenrapportage komt omdat we dan beter weten waar we aan toe zijn en de procedure voor een nieuwe burgemeester pas kan worden opgestart als de uitkomsten voor het onderzoek bekend zijn.”