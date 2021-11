Passie voor planten staat centraal tijdens lezing in Emmeloord

update ‘Liefde voor de natuur ontwikke­len’ staat voor op bij de Natuurwerk­dag, maar de extra handen zijn ook meer dan welkom

Zagen, bollen planten of boompjes en struiken verwijderen, honderden vrijwilligers staken vrijdag en zaterdag de handen uit de mouwen tijdens de Natuurwerkdag. Niet alleen goed om de liefde voor de natuur te ontwikkelen, maar ook hard nodig. ,,Ons budget is niet toereikend voor al het onderhoud’’, zegt boswachter in het Kuinderbos Harco Bergman.

7 november