Petitie voor behoud sportprogramma op Luister527 in Noordoostpolder

Uitzendingen stoppen

Het nieuwe bestuur geeft aan in alles te overleggen met de gemeente, die de lokale omroep met ruim 30.000 euro per jaar subsidieert. Het bestuur heeft ingrijpende maatregelen aangekondigd. Per 1 mei stoppen de sport- en nieuwsuitzendingen, de kerkuitzendingen en stopt de kabelkrant. ,,Alles gaat dan voorlopig via de internetsite en de ether”, geeft Van Scherrenburg aan. De etherontvangst is sinds de zendermasten van de Golfslag af zijn, zeer slecht. Maar er komt een nieuwe mast, net buiten Emmeloord. Wat Luister527 dan te bieden heeft, is onduidelijk. In november moet er een nieuw Luister527 zijn, zegt Van Scherrenburg. Met een nieuwe website en een eigen app. En met reclame. ,,We moeten wat doen aan de zeer slechte financiële situatie”, aldus Van Scherrenburg. En dat betekent de komende maanden veel apparatuur vernieuwen in de anderhalf terug geopende nieuwe studio. Die apparatuur is sterk verouderd. ,,De stroomrekening is torenhoog. Die servers die er staan vreten stroom.” De penningmeester geeft aan dat Luister527 een zender moet zijn ,,die mensen met plezier aanzetten op de werkvloer”.