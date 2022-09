Petra en Arie uit Emmeloord sluiten met camper aan bij ‘We zijn er Bijna!’: ‘We zijn wereldberoemd’

CdK Flevoland sprak onterecht als rijksheer over aanmeldcen­trum bij AZC Luttel­geest: ‘Hij had zichzelf moeten afvragen of dat klopt’

De Flevolandse Commissaris van de Koning Leen Verbeek had niet de pet van rijksheer moeten dragen toen hij de raad van Noordoostpolder inlichtte over de plannen voor een aanmeldcentrum. ‘Er is geen rijksheer opvang vluchtelingen’, staat in een onderzoek dat in opdracht van vijf partijen in Flevoland is uitgevoerd. ,,Dit had hem niet mogen gebeuren’’, zegt één van deze fracties.

