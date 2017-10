Peuters en kleuters steeds meer online: Bibliotheek geeft ouders tips

Uit een hoek van de FlevoMeer Bibliotheek in Emmeloord klinkt geluid. Medewerkster Monique Dingemanse laat een aantal apps en websites voor kinderen zien op haar tablet. Apps waarin prentenboeken worden voorgelezen, memorie wordt gespeeld of een speurtocht wordt gedaan. ,,Dit zijn geschikte apps voor kinderen. Het gaat vaak om huiselijke dingen en herkenbare figuren.''

Deel van de opvoeding

De bibliotheek heeft meerdere vestigingen in Flevoland en ook daar worden deze Media Ukkie app cafés georganiseerd. De bibliotheek organiseert deze bijeenkomsten om ervoor te zorgen dat kinderen niet op ongeschikte sites of apps terechtkomen of veel te lang achter een scherm blijven zitten. ,,Het hoort tegenwoordig bij de opvoeding'', aldus Dingemanse. ,,Je moet het niet zien als een probleem. Het is wel zo dat het begeleid moet worden. Dat is iets wat wij willen vertellen. We willen het niet promoten, maar tips geven. Je moet een balans vinden en er zijn ouders die dat lastig vinden.''