Pieperfestival weet ook op tijdelijke locatie in Emmeloord uit te verkopen

,,Normaal vindt het festival altijd op de Deel plaats, maar daar konden we dit jaar niet terecht’’, vertelt Jolanda Pater, voorzitter van de Piepercommissie. ,,Nu moesten we uitwijken naar een locatie net buiten het centrum, het is dan toch even de vraag of mensen dan ook komen. Maar het is echt top geweest, met vrijdag 2500 mensen en zaterdag 3200 mensen over de vloer zijn we zeer tevreden.’’

Ondanks het plan om het Pieperfestival volgend jaar ‘gewoon’ weer op de oude locatie te organiseren, wordt de locatie aan de Marknesserweg niet helemaal vergeten. ,,Het idee is wel dat dit een eenmalige locatie was, maar het terrein biedt toch ook wel weer andere mogelijkheden. We houden het in ons achterhoofd. Uiteindelijk is het toch ook de gemeente die beslist over de vergunningen’’, zegt Pater. Hoeveel bezoekers er over het hele weekeinde precies zijn geweest, is nog niet bekend. ,,En op de momenten dat de entree gratis is, wordt dat ook niet precies geteld. Maar het leek alsof heel Emmeloord op de been was, met de auto kon je er bijna niet meer door.’’