Plaatsen van zonnepanelen gaat mis in Rutten: medewerker valt van dak

Een man is vanmiddag van het dak gevallen bij het plaatsen van zonnepanelen bij een camper- en caravanstalling in Rutten, een dorpje in de Noordoostpolder. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De eigenaar van het stallingsbedrijf was in de buurt toen het ongeval gebeurde, maar hij heeft niet gezien wat er mis ging bij de loods. De hulpdiensten waren al gebeld op het moment dat hij in de gaten had dat er iets loos was.

De politie, brandweer, twee ambulances en een traumahelikopter werden om 13.15 uur ingeschakeld. De collega’s van het slachtoffer waren geschrokken, zo zag de stallingsbaas. ,,Het is ook niet niks als je zoiets ziet gebeuren.”

Traumaheli

Volgens de eigenaar van het stallingsbedrijf was er in elk geval iets mis met de arm van de man. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. De arts van de traumahelikopter is met de ambulance meegereden.

De collega’s van het slachtoffer staakten hun werkdag na het ongeluk. ,,Logisch”, aldus de stallingsbaas. ,,Hoe het verdergaat met het plaatsen van de zonnepanelen, wachten we even af. Dat is nu niet belangrijk. Ik hoop dat het allemaal goedkomt met het slachtoffer.”

De politie doet geen mededelingen over het incident. Volgens een woordvoerster waren ze agenten er louter ter ondersteuning en ligt de zaak bij de Arbeidsinspectie. Die instantie was (nog) niet bereikbaar voor commentaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.