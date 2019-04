Plan voor grootschalig ‘arbeiderskamp’ bij Marknesse ter inzage

De huisvesting is vooral bedoeld voor arbeidsmigranten die werken in de glastuinbouw. Met name die sector, die zich in het gebied tussen Marknesse en Luttelgeest sterk ontwikkelt, is in grote mate afhankelijk van migranten. Volgens cijfers van de provincie Flevoland is inmiddels tien procent van de beroepsbevolking in de gemeente Noordoostpolder arbeidsmigrant. Hun aandeel zal in de komende jaren nog belangrijk toenemen, is de verwachting.

2600 plekken

Noordoostpolder houdt rekening met de noodzaak voor uiteindelijk 2600 huisvestingsplaatsen in 2025. Voor een deel zullen die in de dorpen worden gevonden. Voor het buitengebied bestaan er twee opties. Er is ruimte voor 10 locaties met een maximale omvang van 100 huisvestingsplaatsen en drie locaties tot 300 plekken. Daarvan is er nog maar eentje gerealiseerd, naast het asielzoekerscentrum aan de Kuinderweg bij Luttelgeest.

In overleg met een klankbordgroep, waarin ook omwonenden zitting hebben, is een reeks aanvullende voorwaarden afgesproken waaraan de nieuwe huisvestingslocatie bij Marknesse moet voldoen. Vereist is het keurmerk van de Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling en verder moet er sprake zijn van adequaat beheer, leefregels, een klachtenregeling en registratie van bezoekers.

Singels

Hoewel de woningen het hele jaar door gebruikt mogen worden, is permanente bewoning niet toegestaan. De woningen zijn alleen voor tijdelijke huisvesting. De gehele locatie zal door singels grotendeels aan het zicht van de omgeving worden onttrokken.

Wensen

Dorpsbelangen Marknesse kan zich helemaal vinden in het plan, zegt voorzitter Hans Rommens. „De samenwerking met de gemeente en exploitant Level One is goed geweest. Wij hebben onze wensen kenbaar kunnen maken en de plannen voldoen daar aan. Deze mensen moeten toch ergens worden gehuisvest. Zo wonen ze dicht bij het werk, dat scheelt ook heel veel verkeersbewegingen in en rond de dorpen.”