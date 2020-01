Plannen voor zonneweide op plek Oosterscheldehal in Marknesse

Twee initiatiefnemers hebben concrete plannen voor een zonneweide, oftewel een kavel met zonnepanelen, in de Noordoostpolder. Waar in het Waterloopbos bij Marknesse ooit de Oosterscheldehal stond als testhal voor de Deltawerken moet straks een zonnepark te zien zijn.

De initiatiefnemers zijn Martin Daniëls en Theo Groen. Laatstgenoemde heeft in Luttelgeest al een kavel van ruim 3 hectare zonnepanelen en wil zijn ervaring inzetten om het zonnepark in Marknesse te realiseren. Polderbewoners kunnen in het park participeren. De locatie is de braakliggende kavel, van 14 hectare groot, waar voorheen de Oosterscheldehal stond. De leemgrond daar maakt het gebied ongeschikt voor akkerbouw.

Dyntes Tech Park

Daniëls heeft in 2014 verder het Dyntes Tech Park bij hetzelfde Waterloopbos gekocht. Hij wilde bedrijven uit de innovatief technologische sector naar het bedrijfsverzamelgebouw trekken. Maar in de praktijk is gebleken dat het niet lukt om genoeg bedrijven te werven en ze ook vast te houden. Daniëls is met de gemeente Noordoostpolder en andere partijen in gesprek gegaan om te bekijken hoe hij het pand kan herontwikkelen. ‘Het pand lijkt zeer geschikt voor een recreatieve bestemming’, meldt hij in een persbericht.