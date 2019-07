Pleidooi voor nieuw historisch archief Noordoostpolder

De geschiedenis van de Noordoostpolder wordt momenteel op elf verschillende plekken vastgelegd en is daardoor moeilijk toegankelijk. Daarom pleiten de gemeenteraadsfracties van Christenunie-SGP en ONS in een gezamenlijke motie voor het opzetten van een nieuw, centraal archief voor de poldergeschiedenis. Die wordt maandag behandeld.

In de begroting van volgend jaar zou er al geld vrij gemaakt moeten worden voor het nieuwe archief en ook moet er in 2020 een locatie worden aangewezen, staat in de motie.

„Hoe het precies vorm gaat krijgen laten we graag over aan de betrokken partijen, maar we denken aan een fysieke locatie voor een centraal verzamelpunt”, zegt raadslid Gerda Knijnenberg-Alblas (CU-SGP). Daarbij is het volgens haar niet per se de bedoeling om hele collecties bij bestaande historische centra weg te halen. Maar wel om in ieder geval de informatie erover op één centrale plek bij elkaar te brengen. „Wij willen in ieder geval het college de opdracht geven er mee bezig te gaan en samen met partijen te kijken hoever ze daar in willen gaan.”

Vrijwilligers

Veel van de elf organisaties die zich bezig houden met de historie drijven op vrijwilligers. „Vanuit hun eigen perspectief en enthousiasme voor vaak een gedeelte van de geschiedenis”, constateren de indieners van de motie. „Ze hebben daarbij dikwijls eigen archieven aangelegd, met waardevolle informatie, documenten en voorwerpen.”

Het voorstel voor een nieuw centrum doet niets af aan de waardering voor de vrijwilligers, aldus de indieners. „Het is belangrijk om de geschiedenis van de Noordoostpolder te bewaren, te kennen en bekend te maken. Dat is gemakkelijker als de informatie gecentraliseerd is”, aldus mede-indiener Bert Jan Aling (ONS).

Belangstelling