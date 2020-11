Pleidooi voor veiliger fietsroutes in Noordoostpolder: ‘Huidige situatie baart zorgen’

Grond in centrum van Emmeloord erger vervuild dan gedacht

12 oktober De grond bij het Kettingplein in het centrum van Emmeloord is meer vervuild dan gedacht. In het verleden hebben chemische wasserijen aan de Lange Nering bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaakt door stoffen in de grond te laten lekken. De grondwaterverontreiniging strekt zich bij het Kettingplein verder naar het zuiden uit dan eerder bekend was.