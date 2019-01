Pluim voor doortastendheid college NOP in debat over aankoop ziekenhuis

Gemeente betaalt ‘in het geheim’ 4,5 miljoen euro voor Dokter Jansencen­trum in Emmeloord

16 januari De gemeente Noordoostpolder betaalt 4,5 miljoen euro voor de koop van het Dokter Jansencentrum in Emmeloord. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een memo aan de gemeenteraad. Donderdagavond is een verantwoordingsdebat over de aankoop.