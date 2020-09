Polder Experience smaakt naar meer: ‘Mensen zijn blij dat ze er weer op uit kunnen’

Kinderactiviteiten, gratis patat, drive-in theater en een route langs horeca en recreatieve activiteiten: de Polder Experience die dit weekeinde werd gehouden was een schot in de roos, zegt Linda Takken van de organiserende evenementenstichting in de Noordoostpolder.

,,We hebben ontzettend veel positieve reacties gekregen. Wat we steeds horen is dat mensen het zo fijn vinden dat er weer wat georganiseerd wordt, dat ze weer ergens naartoe kunnen. Daar is toch wel enorm veel behoefte aan na al die tijd binnen zitten.” Met name de kinderactiviteiten - in Emmeloord was een speciale Playground ingericht met uitdagende spelen - trok veel publiek.

Korte aanlooptijd

Bij de cabaret-estafette die zaterdag in een drive-in opstelling vanuit de auto gevolgd kon worden op De Deel in Emmeloord had de belangstelling wat groter mogen zijn, ,,maar gezien de korte aanlooptijd naar dit evenement waren we toch heel tevreden. Het is in elk geval voor herhaling vatbaar”, aldus Takken.

Voorinschrijving

De evenementenorganisatie heeft veel werk gestoken in het ‘coronaproof‘ maken van het evenement. Maar dat is goed gelukt, zegt Takken. Voor de belangrijkste evenementen was het noodzakelijk om vooraf in te schrijven, zodat het niet te druk zou worden. Op de Playground mochten bijvoorbeeld niet meer dan 250 mensen tegelijk aanwezig zijn, er werd met tijdvakken gewerkt.

Gratis friet

Inschrijven was níet nodig voor een bezoekje aan de ‘Potatogo‘ op twee locaties. Hier konden mensen met de auto langs de frietkraam rijden voor een gratis patatje. Deze traditie hoort bij het Pieperfestival, maar omdat dat dit jaar niet doorging besloot de organisatie het bij de Polder Experience te betrekken. ,,Er was veel belangstelling voor de gratis frietjes."