Polderdorp Espel opent natuurlijke speeltuin

Aanhouding vanwege hennepkwekerij in Emmeloord

6 april In een woning aan de Lekstraat in Emmeloord is vanmorgen een hennepkwekerij ontdekt. De politie trof op de zolder van de woning een kwekerij aan. Later op de dag werd een 46-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid.