Polderdorpen zetten samen nieuwe volleybalvereniging op: ‘Meer een kans dan een bedreiging’

Gesprekken over de samenwerking liepen al sinds begin vorig jaar. ,,Die waren heel positief", licht Jan-Willem van der Wal toe. Hij is de voorzitter van VV Espel-Creil en zal die functie ook gaan vervullen bij TriVia. ,,Bij samenwerkingen in bijvoorbeeld het voetbal is het dorp vaak heel emotioneel betrokken, onder meer vanwege een eigen accommodatie. Maar de volleybalverenigingen die nu samengaan speelden al in dezelfde sporthal in Creil.” Door de samenwerking willen de clubs elkaar versterken op onder meer het gebied van trainers en scheidsrechters, de aanschaf van materiaal, onderhoud en de spelmogelijkheden.