Poldertoren Emmeloord krijgt gevarieerde invulling

Het college wil dat De Poldertoren opnieuw in gebruik wordt gesteld. De bedoeling is dat de toren van ruim 65 meter lang eind 2020 klaar is voor nieuw gebruik. In het voorstel van het college is gekozen voor een mix van permanente en tijdelijke activiteiten.

Onder meer lekkages zorgden ervoor dat de toren leeg kwam te staan. Al meer dan vijf jaar wacht het Rijksmonument op een nieuwe bestemming. In 2018 zijn ruim honderd ideeën ingediend, die de gemeente nog nader bestudeert op haalbaarheid. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt door de gemeente. Van helemaal niets doen tot een volledig commerciële exploitatie. Uiteindelijk is gekozen voor een mix van activiteiten die op de verschillende etages van de toren een plek kunnen krijgen. Welke dat zijn is afhankelijk van de belangstelling, meldt de gemeente. Wel is besloten dat het uitzichtpunt op de 12e etage voor het publiek opengesteld wordt.

Onderhoud

Het opnieuw in gebruik nemen van de toren kan alleen niet zonder de nodige financiën. Zo is er geld nodig om het benodigde onderhoud, van 350.000 euro, uit te voeren. Om de toren geschikt te maken voor nieuw gebruik is bovendien drie ton nodig. De gemeenteraad wordt gevraagd om hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. Het voorstel staat na de zomer op de agenda.