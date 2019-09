Poldertoren wordt niet verkocht

Eerbetoon voor verzets­strij­der Harmen Visser in het theater

21 september Naar verzetsstrijder Harmen Visser (‘Ome Willem’) zijn in Vollenhove, Emmeloord en Urk al pleinen genoemd. Volgend jaar, als Nederland 75 jaar bevrijding viert, volgt er een nieuw eerbetoon in de vorm van een theaterproductie. Na het succes van de musicals Storm over Beulaeke en Het Mysterie Wardenier is Razzia de derde grote regionale voorstelling.