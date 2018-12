Polikliniek Emmeloord per direct dicht: ‘Ik wist van niets’

Patiënten van de polikliniek van de IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord kunnen daar niet meer terecht. Sinds 6 december is de vestiging gesloten. De patiëntenraad reageert verbijsterd.

Woordvoerder Geoffrey Rook van de MC Groep bevestigt het nieuws van de sluiting na vragen van De Stentor. Patiënten die nog onder behandeling zijn in Emmeloord zijn per brief op de hoogte gebracht. Daarin staat ook dat zij voor hun behandeling naar Lelystad worden doorverwezen.

Doorverwijzing

Het gaat om alle patiënten die onder behandeling zijn bij de polikliniek van IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord. Patiënten die niet naar Lelystad willen kunnen niet zomaar terecht bij de polikliniek van het Antoniusziekenhuis in Emmeloord. Daarvoor moeten zij eerst een nieuwe doorverwijzing krijgen van de huisarts. ,,Het is gebruikelijk dat zij in eerste instantie naar Lelystad gaan. Wat daarna gebeurt valt of staat met de onderhandelingen die nu worden gevoerd met het Antoniusziekenhuis in Sneek”, zegt Rook.

Patiëntenraad verbijsterd

Cees de Bruin van de patiëntenraad is verbijsterd over de brief. ,,Ik wist niets van het sluiten van de poli in Emmeloord. En ik begrijp er ook niets van”, schampert hij. ,,Bij mijn weten zijn de onderhandelingen tussen de MC Groep en Antonius in ver gevorderd stadium. Waarom zou je de patiënten van MC Groep dan nog naar Lelystad sturen? Terwijl ze gewoon in Emmeloord kunnen blijven? Dat is totaal onlogisch.” De Bruin heeft die vragen nu bij de curator neergelegd.

Onderhandelingen Antonius

De sluiting komt op het moment dat de onderhandelingen met het Antoniusziekenhuis in Sneek in de afrondende fase zitten. Volgens Berend Jansen van huisartsenorganisatie Medrie lijkt het een logisch gevolg van de bijna afgeronde onderhandelingen met het Antoniusziekenhuis. ,,Afgelopen donderdag zat ik met de partijen om tafel en het is bijna rond. Het sluiten van de polikliniek in Emmeloord lijkt een logische stap.”