Politie gaat extra controleren na serie inbraken in Noordoostpolder

Gisteravond was het opnieuw raak. Aan de Wespendief in Tollebeek sloegen inbrekers toe tussen 20:00 en 20:30 uur. Ook in Emmeloord en Urk was dit eerder deze maand het geval. De inbrekers slaan niet alleen 's nachts toe, maar ook in de late middag en de vroege avond.

Samen uitkijken

De politie neemt maatregelen om de inbraken een halt toe te roepen. Zo gaan agenten in de polder extra surveilleren. ,,We roepen inwoners van de Noordoostpolder en Urk ook op om samen met ons te kijken en te luisteren naar verdachte omstandigheden in hun wijk", laat de politie in een reactie weten. ,,De inwoners weten als geen ander wat er wel en niet in het normale straatbeeld thuishoort. Zij kunnen ons enorm helpen door dingen die verdacht zijn direct aan ons door te geven via 112. Zij zijn ten slotte de ogen en oren in de wijk. We merken helaas dat mensen niet snel 112 bellen of dat ze denken dat iemand anders wel gebeld zou hebben.”