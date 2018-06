Politie gaat jongeren in Emmeloord bekeuren

,,De afgelopen tijd hebben we veel gecontroleerd in het centrum van Emmeloord. Met name in de omgeving van de supermarkt in de Lange Nering wordt veel overlast ervaren", laat de politie weten in een bericht op Instagram. ,,We hebben de afgelopen maanden veel waarschuwingen uitgedeeld. Gisteravond heeft een van de jongeren een boete gekregen voor het opgeven van een valse naam."