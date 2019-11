Politie houdt man aan voor beroven van 91-jarige vrouw in Emmeloord

Na de dood van Dollie: politie onderzoekt meervoudi­ge katten­moord in Emmeloord

19 november De politie in Emmeloord doet onderzoek naar de dood van poes Dollie en mogelijk nog twee kattenmoorden. Dollie werd zondag dood gevonden door haar baasje Margreet Benjamins met een kogel van een luchtbuks in haar zij. Benjamins: ,,Ze is mogelijk gelokt met een infraroodlampje, waarna de dader de trekker overhaalde.’’