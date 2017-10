Politie lovend na achtervolging tijdens rijles, maar ‘dit is geen vrijbrief’

Bij de politie zijn ze lovend over de actie van Simeon Greidanus (35), instructrice Beau Linting (21) van rijschool Oscar uit Kuinre en leerlinge Natasja de Jong (17) uit Emmeloord. Dankzij hen kon de politie dinsdagmiddag twee dieven van 23 en 28 uit Amsterdam inrekenen. ,,Fantastisch”, zegt Daniëlle Friedeman van politie Midden-Nederland. ,,Top-samenwerking tussen burgers en politie.’’

De dieven probeerden voor 3000 euro aan statiegeldkratjes te stelen bij supermarkt Coop in Emmeloord, waar de vader van Simeon de baas is. Simeon zag dat, filmde de dieven en sprong in de eerste de beste auto die hij zag. En daarin zaten Beau en Natasja, in alle rust bezig met autorijles. In Emmeloord reden ze door rood en dat kan natuurlijk niet, zegt Friedeman.

Veiligheid

,,Wij mogen wel door rood rijden, burgers niet.’’ En dus is het even lastig voor de politie: opgetogen zijn of wijzen op wat niet mag. Friedeman laat de balans doorslaan: super gedaan, vindt ze. ,,Maar het moet natuurlijk geen vrijbrief worden als burgers ons helpen. Hou je aan de verkeersregels. Let op je eigen veiligheid en die van anderen.’’ Simeon, Natasja en Beau krijgen een bloemetje van de politie. ,,Want dankzij hen hebben we de verdachten op kunnen pakken.’’

Gierende banden

Dat rode licht was de enige verkeersovertreding, zegt Simeon. ,,Verder ging het eigenlijk heel rustig. Dat busje ging met gierende banden weg bij de supermarkt toen ik ze betrapte, maar verderop in Emmeloord hielden ze zich aan de regels. Ik denk dat ze niet in de gaten hadden dat wij ze achtervolgden. We reden door rood omdat we bang waren dat we ze kwijt zouden raken.’’ Via de A6 en N50 reden ze achter het busje aan, dat tien kilometer verder in het dorpje Ens langs de kant werd gezet.

E-bike

Daar begon het spannendste deel van het verhaal. Simeon geniet er een dag later nog van na. ,,De bestuurder werd aangehouden, maar de bijrijder ging er vandoor. Ik zag iemand staan met een mountainbike en vroeg of we die mochten lenen. Dat mocht. Ik ben niet zo groot, die man was twee meter. Dus die fiets heb ik aan een agent gegeven.’’ Vlak daarna zag Simeon een vrouw fietsen. ,,Op een e-bike. Die mocht ik lenen. ‘Druk op het rode knopje, dan ga je hard’, zei ze. Dat heb ik gedaan.’’ Verderop in het dorp wist hij met de agent de tweede Amsterdammer te pakken.

Spannend

,,Mooi verhaal’’, reageert Tom Huyskens van branche-vereniging Bovag. Verstandig, zo’n achtervolging? ,,De juridische verantwoordelijkheid ligt bij de rij-instructeur. Maar als je op zo’n manier criminelen kunt pakken: nood breekt wet, zou ik zeggen. Je hebt tenslotte ook een burgerplicht. En dat meisje heeft een spannender rijles gehad dan ik vroeger. Van die van mij is me niets bijgebleven.’’