Politie maakt reconstructie van ongeval in Emmeloord waarbij 6-jarig meisje overleed

Een deel van de Espelerweg in Emmeloord wordt vrijdag urenlang afgesloten zodat de politie een reconstructie kan maken van een ongeluk van drie weken geleden. Bij het ongeval kwam een 6-jarig meisje om het leven die op dat moment haar hond aan het uitlaten was.

Nog steeds is niet duidelijk wat er die middag precies is gebeurd. De eerste meldingen van het ongeluk kwamen op 8 mei iets na 17.30 uur binnen. Een 47-jarige bestuurder heeft het meisje met een auto aangereden en is door de politie verhoord. Het meisje overleed zes dagen later in het ziekenhuis in Amsterdam en haar hond heeft het ook niet overleefd. Honderden mensen vormden vorige week vrijdag een erehaag langs de Espelerweg voor de begrafenis van het meisje.

Witte lijn

Over hoe het ongeluk kon gebeuren, zijn verschillende lezingen. De Espelerweg is na het ongeluk enkele uren afgesloten voor verkeer. Ter plaatse hebben rechercheurs van de forensische opsporing een uitgebreid sporenonderzoek uitgevoerd. Het meisje was volgens de politie vanuit haar ouderlijk huis aan deze weg aan de wandel met het hondje van het gezin, toen zij betrokken raakte bij de aanrijding. Een woordvoerder van zowel de provincie als gemeente liet weten te hebben gehoord dat het meisje achter haar hond de weg op is gerend en daarna is overleden.

Volgens de familie klopt dit verhaal niet. Volgens een familielid stond het meisje achter een witte lijn op een naastgelegen parkeerplaats toen het ongeluk gebeurde. De politie hoopt met een reconstructie meer duidelijkheid te krijgen over hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is niet bekend hoe de reconstructie gedaan gaat worden en of betrokkenen een rol krijgen.

Autoverkeer