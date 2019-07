Politie met helikopter op zoek naar een man en een meisje in Emmeloord

Het betreft een blanke man die gekleed gaat in een witte blouse en een beige, korte broek. In een burgernetmelding wordt hij 30 jaar oud genoemd. Het meisje heeft een donkere huidskleur en draagt een wit-grijze camouflage-jas. Mensen met tips kunnen bellen met 112.

In de zoektocht naar de man worden politiemensen op de grond bijgestaan door een politiehelikopter. Het is nog niet bekend waarom de politie op zoek is naar de twee, een politiewoordvoerder wil verder nog niets kwijt over de zoektocht. ,,Het is eerst zaak dat we ze zo snel mogelijk vinden.’’