Politie onderzoekt overlast bij scholen in Emmeloord

D66 laat idee voor zee­con­tai­ner­hui­zen in polder voorlopig varen

6 februari Out of the box is de gedachte zeker: het voorstel van D66 om arbeidsmigranten in Noordoostpolder te huisvesten in zeecontainers. Maar het voorstel om een onderzoek naar een dergelijke accommodatie diende de partij uiteindelijk toch niet in.