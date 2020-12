Politie ontdekt wietplantage met 250 planten in woning in Bant

Vanochtend deed de Politie Noordoostpolder een inval in een huis aan de Korte Omgang in het dorp. Wijkagent Michel Weessies meldt op Twitter dat er rond de 250 planten stonden. Bovendien hing er nog een bepaalde hoeveelheid hennep te drogen.

Het is onduidelijk of er iemand is aangehouden na de vondst van de hennepkwekerij. De politie heeft enkele spullen in beslag genomen en de sloten van de woning vervangen, zo is te zien op een briefje dat op het raam van de woning is geplakt.