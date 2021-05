Politie plukt snelheidsmaniak na spectaculaire achtervolging door polder van schuurdak in Groningen

Uitgaans­café The Bottom blijft behouden voor Emmeloord na faillisse­ment: ‘Is zeker behoefte aan’

5 mei Goed nieuws voor met name jongeren die houden van stappen in de gemeente Noordoostpolder: uitgaanscafé The Bottom in Emmeloord maakt een doorstart met een nieuwe eigenaar. Saskia Jager van café Hero, dat tegenover The Bottom in de Lange Nering zit, neemt het café over. ,,Dit is mijn kans.”