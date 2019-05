Politie vindt in Zwolle gestolen Range Rover terug in Emmeloord

Testrobot wiedt onkruid bij Nagele

11 mei Flevoland is dit jaar testgebied voor een gerobotiseerde onkruidverdelger. Binnenkort rijdt een prototype van de ‘Weed Wacker‘ over de akkers in de buurt van Nagele. De robot moet boeren helpen tijd en geld te besparen. Bovendien is die een duurzaam alternatief voor de huidige methodes onkruid te verwijderen.