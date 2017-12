Politie voor de deur in Ens om vuurwerkvoorlichting aan Max (7)

,,Ik vroeg de politie via Facebook of ze mijn zoontje en zijn vriendjes zouden willen uitleggen wat de gevaren van vuurwerk zijn", blikt moeder Arrianne terug. ,,Foto's van Google over de gevaren werken daarvoor niet echt. De politie reageerde toen en zaterdag lieten ze mij weten dat ze in de buurt waren en langs wilden komen."

En zo stonden agenten Sietse en Nick afgelopen zaterdag ineens voor de neus van Max (7) en zijn vriendjes Amber (8) en Jayden (7). ,,We proberen altijd wel op dit soort actuele verzoeken in te gaan", zegt agent Nick Smit. ,,Het is maar een kleine moeite en kan meestal prima tijdens de reguliere surveillance."

Vingertjes eraf

Het bezoek maakte volgens Dreves indruk bij de kinderen. ,,Maar ze dachten eerst dat zwarte piet voor de deur stond. Vervolgens is ze verteld wat de gevaren van vuurwerk zijn en dat je vingertjes eraf kunnen vliegen."

Smit: ,,Dit moet je natuurlijk bij een jong iemand luchtig houden, maar de gevaren mogen best benoemd worden. De kinderen waren onder de indruk, ineens twee politieagenten over de vloer die iets komen vertellen over vuurwerk. Maar we proberen altijd op een leuke manier de boodschap over te brengen."

Oog kwijt

Dreves weet uit eigen ervaring wat de gevolgen kunnen zijn als er iets misgaat met vuurwerk. ,,Bij ons in de straat is er iemand die zijn oog kwijt is geraakt door vuurwerk, dus we zijn ons daar uitermate van bewust."