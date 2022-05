Politie waarschuwt Toyota-eigenaren in Flevoland: ‘Dieven hebben het voorzien op je katalysator’

Populaire Prius

Volgens cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) werd vorig jaar een recordaantal katalysatoren gestolen . Die van de Toyota Prius staat met stip op één: ruim veertig procent van de gestolen katalysatoren werd onder dit automodel vandaan gejat. De hybride variant is overigens nog gewilder , want deze bevat meer zeldzame metalen. Omdat de auto ook nog eens zuiniger en schoner rijdt, verroest de katalysator minder snel.

Duur edelmetaal

In de katalysator zit rodium en dat is momenteel een van de duurste edelmetalen. Eén gram is nu ongeveer 493 euro waard. Rodium - maar ook palladium en platina - zijn belangrijke grondstoffen in katalysators waarmee schadelijke uitlaatgassen kunnen worden gefilterd. De uitlaatgasreiniger is inmiddels al dertig jaar een verplicht auto-onderdeel in Nederland.