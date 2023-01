Politie zoekt AED-dieven in Nagele: ‘Bij een hartstilstand telt elke seconde!’

Wie heeft de AED van van dorpsbelang Nagele meegenomen? Die oproep doet de politie nu is gebleken dat het reanimatie-apparaat in de kerstvakantie is weggenomen. ‘Misschien kan de dader hem gewoon terugbrengen.’

Het levensreddende apparaat hing aan de protestantse kerk De Ruimte aan de Ring 15 in Nagele. Daar is het ding weggehaald. Wanneer dat is gebeurd is onduidelijk maar wijkagent Mervin Wigbels is inmiddels wel in het bezit van beelden waarop drie jongeren te zien zijn die mogelijk bij de diefstal betrokken zijn.

'Wij willen deze diefstal graag oplossen maar het allerbelangrijkste is dat de AED terug op zijn plek komt. Wij moeten er niet aan denken dat mensen bij een reanimatie misgrijpen en kostbare minuten verliezen. Bij een hartstilstand telt namelijk iedere seconde'. Mogelijk kan iemand ons vertellen over de plek waar we de AED terug kunnen vinden. Of misschien kan de dader hem gewoon terug hangen?’ schrijft Wigbels in een bericht op Instagram.

Serienummer

Het komt niet vaak voor maar het is wel eens eerder gebeurd dat AED’s worden gestolen, zegt Tinneke van Hartslagnu. Op de website van Hartslagnu kun je vinden waar in Nederland AED’s hangen. ,,Meestal gebeurt zo'n diefstal in grote steden. Het is ook niet zo makkelijk want de meeste AED’s hangen in een beveiligde kast waar je alleen bij kunt met een code. Wij adviseren dan ook om de AED altijd in zo’n kast te bewaren.

AED’s zijn gewoon via verschillende aanbieders te koop. Ook als particulier mag je een AED aanschaffen. De prijs voor een nieuw apparaat komt al snel boven de duizend euro uit, maar ze staan ook op marktplaats. Of de dieven het daarom te doen is geweest is niet te zeggen. ,,Iedere AED heeft een uniek serienummer. Als deze van diefstal afkomstig is, zou dat dus makkelijk te controleren moeten zijn.”

