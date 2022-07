Politie zoekt getuigen van ongeluk in Emmeloord waarbij 78-jarige fietsster omkomt

Oplossing gevonden voor huisarts­prak­tijk in Emmeloord: patiënten krijgen in vervolg online hulp

Voor de patiënten in Emmeloord die door sluiting van de praktijk van dokter Nielen geen eigen huisarts meer hadden, is een oplossing gevonden. Er komt geen nieuwe arts in de praktijk, wel kunnen patiënten bij een online-dokter terecht.

