Politie zoekt langs rietkragen, maar nog altijd geen spoor van Ewa Reszka

Speurtochten langs en sloten rietkragen in de buurt van Kraggenburg hebben de politie geen nieuwe informatie opgeleverd in de zoektocht naar Ewa Reszka.

De 40-jarige Poolse vrouw verdween op 5 maart. Die avond verliet ze haar ‘Polenhotel’ bij Kraggenburg, in de Noordoostpolder.

De Poolse kwam in februari naar Nederland om aan de slag te aan als seizoensarbeider in de landbouw, maar na twee weken verliet in de avond haar onderkomen aan de Zwartemeerweg bij Kraggenburg.

De Stentor berichtte een week geleden dat haar vermissing inmiddels als ‘urgent’ wordt beschouwd door de politie. Dat betekent dat er grote zorgen over haar zijn. Maar volgens politiewoordvoerder Jacqueline van Houten zijn er ook nu nog geen aanwijzingen dat er een misdrijf in het spel is. Niet alleen de politie is bezorgd, ook de familie van Reszka in zowel Polen als Nederland vraagt zich wanhopig af waar ze af.

Dat komt met name door wat de politie aantrof in de koffer die Reszka achterliet in haar onderkomen. Er zaten geld en ID-papieren in. Dat zijn geen spullen die je achterlaat als je voor langere tijd weg wilt gaan.