Politie zoekt ‘schimmige figuren’ op een scooter na mogelijke brandstichting bij oldtimer-bedrijf in Bant

Schimmige figuren

Eigenaar René Huizing van Auto Quest zegt dat hij zelf gisteravond een melding heeft gedaan van schimmige figuren die over het industrieterrein van Bant liepen. ,,Er kwamen twee mensen op mijn terrein om te vragen of ze houtmateriaal mochten hebben. Ik heb toen gezegd dat ik dat niet wilde. En vervolgens zag ik ze even later bij een ander bedrijf over het terrein scheumen. Daarop heb ik de politie gebeld. En die kwam gelukkig snel in actie, want ik kreeg even later toen ik net thuis was een telefoontje van de agenten van de brand. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. De agenten waren direct eerst zelf met hun eigen blusser het vuur te lijf gegaan, maar het had ook zo naar het pand kunnen overslaan”.