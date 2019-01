Politieagent (29) uit Marknesse veroordeeld voor mishandeling in café

Een 29-jarige politieagent uit Marknesse is vandaag veroordeeld voor uitgaansgeweld in Kampen. Hij kreeg een boete van 400 euro voor het mishandelen van een man in café Fatih. De rechtbank verwierp zijn verweer dat hij uit noodweer handelde.

Ferry S. was in de nacht van 1 april vorig jaar uit in Kampen toen vrienden van hem buiten het café bij een vechtpartij betrokken raakten. S. was op dat moment elders in het café. Eenmaal buiten vroeg hij wie een vriend, tevens collega van hem, in elkaar had geslagen. Hij vloog terug het café binnen en kwam amper een halve minuut later weer buiten en vluchtte weg.

Vriendin

S. zei dat hij naar binnen was gegaan om zijn vriendin te halen. In de kroeg stuitte hij naar eigen zeggen op de jongens met wie zijn vrienden ruzie hadden. Door enkele klappen uit te delen bevrijdde hij zich uit een benarde situatie. Getuigen vertelden anders. Ook de zeer korte duur dat hij na de vechtpartij buiten weer in het café was strookt niet met zijn verklaring, zo vond de rechtbank.

‘Agent onwaardig’

De rechtbank meent dat S. bewust verhaal ging halen. Het slachtoffer kreeg van hem meerdere klappen met de vuist tegen het gezicht. Het gedrag is een agent onwaardig, aldus de rechtbank, ook al was S. die avond niet in functie. Hij had de al aanwezige agenten om hulp moeten vragen in plaats van zelf de confrontatie op te zoeken.