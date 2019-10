Politiebescherming voor bestuurders ziekenomroep Emmeloord, vanwege Turkstalig programma

Tot de maatregel is besloten nadat de voorgevel van de woning van secretaris Bas Stuij (72) van de omroep afgelopen zaterdagavond is besproeid met een brandbare stof. De dag ervoor kreeg Stuij een dreigtelefoontje waarin de beller eiste dat het Turkstalige muziekprogramma van de ziekenomroep zou worden gestopt.

‘Jij moet stoppen’

„Jij moet stoppen met Turkse uitzending, anders krijg je de gevolgen”, kreeg Stuij vrijdagochtend toegebeten, waarna de hoorn op de haak werd gegooid. Op de achtergrond hoorde hij een tram, wat doet vermoeden dat deze bedreiging uit een van de grote steden kwam. Zaterdagavond rook hij een verdachte lucht. Die bleek afkomstig van een brandbare stof op zijn voorgevel. Wat dat was konden de hulpdiensten en technische recherche nog niet vaststellen.

Een woordvoerster van de politie Midden-Nederland bevestigt dat er aangifte is gedaan, maar wil over het onderzoek en de getroffen veiligheidsmaatregelen nog geen mededelingen doen.

Inval

Ook in 2016 en 2017 moest Stuij persoonlijk ernstige bedreigingen incasseren vanwege het Turkse programma bij de door vrijwilligers gerunde omroep. „Ik zeg wel eens: iedere keer als er weer iets aan de hand is in Turkije gaat bij mij de telefoon”, aldus de secretaris. Het binnenvallen van Syrië door Turkse troepen is nu kennelijk de aanleiding.

Dit keer is voor Stuij de maat vol: hij legde per direct zijn functie neer. Niet omdat hij bang is, benadrukt hij. „Mijn vrouw is bedlegerig. Ze kan alleen met een traplift naar beneden.” Daarmee wordt volgens Stuij het risico te groot in het geval dreigementen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Grijze Wolven

Uit welke hoek de dreigementen komen is nog de vraag. Stuij verdenkt opnieuw de Grijze Wolven, een extreemrechtse organisatie die inmiddels is geïnstitutionaliseerd in de Partij van de Nationalistische Beweging (MHP).

Quote Erdogan gaat niet bepalen wat wij uitzenden Bas Stuij, Ex-secretaris OZO NOP

Er is nooit overwogen het plaatjesprogramma van presentatrice Yesim Ilmaz uit de lucht te halen. „Nee, Erdogan gaat niet bepalen wat wij uitzenden”, zegt Stuij resoluut. „Ze doet helemaal niets verkeerds. Ze vertelt alleen over de plaatjes en de artiesten. Geen protestsongs hoor, alleen levensliedjes over liefde en leed. Ik heb het laatst nog laten checken door een bevriende Turkse jongen. Het is alleen wel een algemeen Turks programma, dus er worden ook plaatjes gedraaid van Koerdische artiesten.”

Populair

Het Turkse programma is volgens Stuij behoorlijk populair. Doorgaans luisteren er zo’n zevenduizend mensen naar, voor een belangrijk deel via een livestream op internet. „Aan de hand van IP-adressen hebben we kunnen zien dat het zo’n 1.500 luisteraars in Turkije trekt.”

Voor komende zaterdagochtend staat het programma gewoon weer in de programmering. Het wordt uitgezonden vanuit de koffiehoek in de Coop Greidanus supermarkt in Emmeloord. Want presentatrice Ilmaz laat zich evenmin afschrikken. „Ze is heel kordaat. We gaan haar wel halen en brengen. En de politie zal extra surveilleren.”